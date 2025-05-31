В армії сподіваються, що з появою такого посібника інцидентів під час мобілізаційних заходів стане менше.

Командування Сухопутних військ ЗСУ розробило список правил діалогу і поведінки для військовослужбовців ТЦК і СП під час проведення мобілізаційних заходів. Видання NV ознайомилося зі змістом керівництва і опублікувало витяги з нього.

Зазначається, що правила будуть видані у форматі 51-сторінкової книжечки, яку зараз готують до друку, а потім розповсюдять у всіх ТЦК і СП країни.

Як пояснив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, ця настанова містить поради для працівників ТЦК щодо того, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та "виглядати в очах суспільства нормальною людиною".

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Ось список основних рекомендацій:

заборонено застосовувати силу, спецзасоби та зброю проти цивільних;

заборонені дискримінація, приниження та переслідування громадян;

заборонено самовільне затримання громадян, працівники ТЦК зобов'язані діяти суворо в рамках закону;

на початку спілкування з громадянином працівник ТЦК зобов'язаний представитися, показати посвідчення і чітко пояснювати мету контакту;

настійно рекомендується уникати жаргону, уважно слухати громадянина, заборонено його перебивати;

працівники ТЦК повинні пояснити громадянину, навіщо потрібні військово-облікові документи;

працівники ТЦК повинні вміти визначати тригери в поведінці цивільного (страх, нерозуміння), поводитися спокійно, використовувати підтримувальні фрази;

будь-які події мають бути належним чином зафіксовані.

Інциденти за участю працівників ТЦК

Як писав УНІАН, працівники територіальних центрів комплектування регулярно потрапляють у ситуації, пов'язані з насильством. Причому бувають випадки, коли військових звинувачують у нападах на цивільних, і навпаки - коли цивільні нападають на військових.

Так, нещодавно ми розповідали, що в Харкові працівники ТЦК побили та силоміць відвезли в "бусику" чоловіка, який мав бронь від мобілізації, показав військовим відповідні документи та не проявляв агресії під час розмови.

В іншому епізоді група цивільних напала на працівників ТЦК у Кам'янець-Подільському. За даними місцевих пабліків, нібито саме військові першими проявили агресію. Генштаб доручив розібратися в події.

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