Перехоплення дають повне уявлення про дії російських військ.

The New York Times проаналізувало десятки радіоперехоплень з поля бою між російськими військовими під час вторгнення в Макарів Київської області.

Записи підтверджують, що ворог зіткнувся з проблемами логістики та збоями зв'язку.

Журналісти спантеличені, чому деякі російські підрозділи використовують відкриті частоти. Але це дозволяє радіоаматорам слухати і записувати розмови на передовій в режимі реального часу через веб-радіоприймачі.

The New York Times зосередилося на радіоперехопленнях впродовж перших 24 годин штурму російськими військами Макарова на захід від Києва, розташованого вздовж стратегічної траси Е-40.

В одному із записів на південний схід від Макарова в Мотижині орк з позивним Юг-95 повідомляє, що його підрозділ вийшов з бою і втратив броньовану гусеничну машину МТ-ЛБ.

Повідомлення міської влади про те, що ЗСУ накрило колону російської техніки, підтверджує втрати окупантів.

Мотижин - лише одне з багатьох конкретних місць бойових дій навколо Макарова, які російські війська згадували в радіоперехопленнях.

По незахищеному зв'язку російські загарбники відкрито обговорювали плани атаки. Завдяки чому NYT отримало свідчення військових злочинів РФ, оскільки орки не приховували, що обстрілюють житлові будинки.

"Дайте мені всі координати, давайте наносити удари. Ми *** рознесемо їх на шматки, цих ****", - каже російський окупант.

В іншому записі звучить повторний наказ накрити артилерією весь житловий квартал після того, як (хазяйство) буде відведено — ймовірно кодове слово для російських сил.

Жителі Макарова та прилеглих сіл розповіли журналістам, як росіяни хаотично обстрілювали їхні будинки зі стрілецької зброї і танків.

За винятком "накриття житлового кварталу артилерією" журналісти не помітили, щоб російські підрозділи обговорювали ці інциденти з цивільними особами по радіо. Замість цього ми чуємо, як вони говорять про власні втрати.

Окупанти в Макарові зустріли запеклий опір і зазнали значних втрат. Військові РФ були явно спантеличені такою реакцією мирних мешканців.

Росіяни робили запит на підтримку з повітря на тлі зростаючих втрат, але, схоже, такої допомоги вони не отримали: "Ви забули про підтримку з повітря,***, про підтримку з повітря! Ви забули".

Радіопереговори сповнені повідомлень про російські війська, яким також не вистачає критично важливих запасів. Два приклади:

"Мені терміново потрібна дозаправка, вода і їжа".

"Автомобілі глухнуть на дорозі. Терміново потрібне паливо".

Раніше британська розвідка повідомляла про посилення тиску України на російські війська на північний схід від Києва.

Уздовж тієї осі ворожі сили стикаються зі значними проблемами. А саме - з постачанням і моральним духом.

Збройні сили успішно контрактували російські позиції в містах в околицях столиці і, ймовірно, повернули собі Макарів і Мощун.

Успіхи української армії підтвердили і в американському оборонному відомстві. Там заявили, що ЗСУ відкинули окупантів на лінію фронту на схід від Києва. Зараз вони розташовані приблизно в 55 кілометрах від центру столиці.

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