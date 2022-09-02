Геннадій Гудков впевнений, що Путін ніколи не передасть владу добровільно

Президент Російської Федерації Володимир Путін не підпише пакт про капітуляцію, тому що у нього є ядерна зброя. Правда, це його не вбереже від своєрідного Нюрнберзького процесу.

Про це розповів колишній депутат Держдуми РФ, опозиціонер Геннадій Гудков в інтерв'ю з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Путін ніколи не передасть владу добровільно. Коли він піде з якихось інших причин, то все обрушиться в Росії. Не тому, що Путін все тримає, це як остання ниточка, на якій висі вантаж, і коли вона перегниє, то все це завалиться", - зазначив політик.

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За його словами, Путіна і його оточення від своєрідного Нюрнберзького процесу не вбереже ядерна зброя, тому що влада перейде в інші руки.

"Вони будуть відсторонені від влади і тоді над ними почнеться процес. Прямої капітуляції Росії не буде, тому що є ядерні бомби. Тобто не варто чекати підписання пакту капітуляції. Путіна повалять свої ж, як мінімум, і це станеться в осяжному майбутньому. У них немає іншого варіанту", - підсумував Гудков.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російський опозиціонер Геннадій Гудков заявив, що в оточенні диктатора Путіна зараз роздумують, як з" пристойним підсумком " завершити війну в Україні, тим самим "вийти сухими з води".

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