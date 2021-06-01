Бойовики нібито встановили причетність Протасевича до "обстрілу" мирного населення Донбасу.

Так звана «генеральна прокуратура ЛНР» звернулася до Білорусі з проханням видати затриманого співзасновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича «для проведення слідчого експерименту».

Про це у вівторок повідомила їх представниця Інна Семенова, цитує російське агентство ТАСС.

За її словами, під час "розслідування" нібито була встановлена причетність Протасевича до "обстрілу" мирного населення Донбасу і "знищення" цивільної інфраструктури.

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Затримання Протасевича у Мінську

Романа Протасевича затримали разом з дівчиною під час екстреної посадки літака Ryanair в аеропорту «Мінськ». Вже незабаром КДБ злила у мережу ролик з допитом журналіста з дивними плямами на обличчі.

Хлопець був головним редактором найбільшого опозиційного Telegram-каналу NEXTA, що висвітлює політичні події в Білорусі, а за фахом – журналіст.

У листопаді 2020 року Протасевича разом з іншим засновником NEXTA Степаном Путилом оголосили у розшук, перед цим проти них в Білорусі порушили справу про організацію масових заворушень.

Російські ЗМІ поширили інформацію про безпосередню участь Протасевича у війні на Донбасі з боку України в батальйоні «Азов». У відповідь оточення хлопця звинувачення білоруських силовиків та пропагандистів відкинуло. Своєю чергою, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький уточнив, що білорус виконував на фронті виключно журналістські обов’язки.

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Автор: Денис Прядко