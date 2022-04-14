За час повномасштабного вторгнення РФ загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них - 24 дитини.

Сили спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Доповідаю коротко про ситуацію на Харківщині: за добу росіяни нанесли 34 удари із РСЗВ та артилерії по районах Харкова. Сьогодні окупанти обстрілювали Золочів та населені пункти, що поряд. На жаль, є постраждалі. По області за день 8 цивільних поранені російськими обстрілами, одна людина загинула", - повідомив він.

Так, за його даними, за час повномасштабного вторгнення РФ загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них - 24 дитини.

"По області складним залишається Ізюмський напрямок, там тривають бої. Але наші ЗСУ тримають позиції та отримують немало бойових перемог, про які не одразу можемо розповісти, адже ведуться бойові операції. Сили спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму. Це бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і 3 Урали. Наші бійці знищили усю ворожу колону", - зазначив він.

Також сьогодні над Балаклією ЗСУ збили ворожий безпілотник "Орлан-10", який вів розвідку.

Нагадаємо, в угрупуванні "Схід" розповіли про нові втрати окупантів.

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