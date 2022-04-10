Бійці знищили 26 окупантів і збили 2 гелікоптери.

Українські бійці угрупування "Схід" за добу знищили 26 російських окупантів і збили 2 гелікоптери.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби, 10 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські сили продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вогнем у відповідь українські захисники знищили: особового складу – 26 окупантів, БМП/БТР – 1, АТ – 2, гелікоптерів - 2, та БПЛА – 1.

Раніше повідомлялося, що бійці 30 окремої механізованої бригади ім. Князя Костянтина Острозького показали, як знищили російські танки.

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