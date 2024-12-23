Не ігноруйте повітряну тривогу.

Україна перебуває під черговою російською атакою безпілотних літальних апаратів типу "Shahed". Через загрозу БПЛА у деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Загалом її оголошено на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Черкащині, Київщині та Житомирщині.

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Відео дня

Оновлено о 00:55: Командування Повітряних сил ЗСУ фіксує безпілотники на Житомирщині, у північній частині Київщини, в районі Білої Церкви, у західній частині Черкащини, в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, на Сумщині, у північній та центральній частинах Полтавщини, а також у південній частині Кіровоградщини.

Російські атаки на Україну

Нагадаємо, попередня нічна атака дронів завершилася о 03:03, однак вже близько 05:00 Повітряні сили попередили про нову загрозу застосування БПЛА окупантами. За кілька годин її скасували та невдовзі знову оголосили.

Раніше окупанти поширили повідомленні про те, що Росія нібито готує обстріл Києва та українських "колцентрів". У Центрі протидії дезінформаціїї вважають, що це могли зробити для створення панічних настроїв, оскільки загроза ракетних ударів існує постійно.

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