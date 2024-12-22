У Центрі зазначили, що зазвичай окупанти не попереджають про свої атаки.

Російська пропаганда заявляє про нібито підготовку до удару по "колцентрах" в Україні та обстрілу Києва новими північнокорейськими балістичними ракетами.

У Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України опублікували повідомлення, в якому йдеться, що російська розвідка нібито встановила місцезнаходження найбільших центрів, які координують "шахрайські дзвінки" в Росію, та планує їхню "ліквідацію:

"Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення. Українці знають, що важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги".

Обстріли України

Як відомо, російські окупаційні війська систематично завдають масованих ударів по території країни. Деякі з них вони називають "відповіддю" на українські атаки по території Російської Федерації, однак ракети та дрони летять з боку РФ незалежно від них.

Відео дня

Нещодавно кремлівський правитель Путін заявив, що той, хто хоче щось зруйнувати на території країни-агресора, "зіткнеться з багатократно більшими руйнуваннями у себе".

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