За даними моніторів, також окупанти тримають у морі ракетоносії.

Сьогодні вночі територія України знову перебуває під ударом російських ударних дронів типу "Shahed".

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ інформують про загрозу безпілотників окупантів для низки регіонів. Тривогу оголошено у Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

О 00:37 військові фіксували російські дрони у центрі Полтавщини, на сході Черкащини та Київщини, а також на півночі Чернігівщини та Житомирщини. Згодом вони попередили про БПЛА з північного сходу в бік Харкова.

Відео дня

Telegram-канал monitor повідомляє, що один з дронів перетинає державний кордон з Білоруссю поблизу населеним пунктом Лоєв. За їхніми даними, окупанти тримають у Чорному морі чотири ракетоносії загальним боєзапасом до 24 "Калібрів".

Оновлено о 01:20: БПЛА фіксують на півдні Харківщини, на сході та у центрі Черкащини, на Чернігівщині, на півдні Київщини та на півночі Хмельниччини.

Атаки дронів по Україні

Росіяни систематично запускають дрони по Україні, атакуючи об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Також вони застосовують БПЛА під час комбінованих масованих обстрілів.

Очільник Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов вважає, що у 2025 році Україні варто чекати на збільшення атак, під час яких окупанти запускатимуть фальшиві цілі. В такий спосіб вони намагаються виснажити українську протиповітряну оборону.

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