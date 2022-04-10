Двоє з них і нині готують на вогнищі їжу та підтримують усіх стареньких.

Троє братів із Бучі під час окупації врятували два десятки місцевих жителів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Двоє з них і нині готують на вогнищі їжу та підтримують усіх стареньких, які залишилися у їхній багатоповерхівці. А от - третього наймолодшого - окупанти жорстоко розстріляли, коли той ніс в укриття ковдри і продукти. Чоловіки хочуть поховати свого брата Дмитра по-людськи - в домовині і на цвинтарі, але поки що носять на його могилу у дворі багатоповерхівки цукерки і сухарі.

Різня у Бучі

Після звільнення Бучі на вулицях та в обстріляних будинках тіла загиблих мирних мешканців, у деяких були зв’язані руки. Пізніше стало відомо про факти катувань і зґвалтування неповнолітніх.

Попри те, що вже є відеодокази причетності росіян до жорстоких розправ над українцями, у Кремлі заперечують причетність окупантів до вбивств та страт мирних мешканців. Росія називає це "провокацією".

8 квітня, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що в Бучі почалася ексгумація тіл з місця масового тимчасового поховання.

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