Упаковані в зелені мішки тіла померлих зберігаються в коридорах.

В окупованому Донецьку, де зовсім недавно прямо в розпал пандемії пройшов суботник без масок, від коронавірусу помирає настільки багато людей, що в лікарні не вистачає місця для трупів. Тіла пацієнтів упаковують в зелені мішки та кладуть прямо на підлогу в коридорах.

Моторошне відео з донецької лікарні вже "злили" в мережу, його показали в Telegram-каналі "Фашик Донецький".

Судячи з кадрів, донецькі COVID-відділення вже не справляються з ситуацією. На відео можна помітити, що люди в білих захисних костюмах переносять трупи, яких там дуже багато. Тіла померлих в буквальному сенсі нікуди класти - пацієнтів, які померли від коронавірусу, "зберігають" в коридорах прямо на підлозі.

УВАГА! Відео містить кадри, які можуть шокувати! Не рекомендується до перегляду неповнолітнім, особам з вразливою психікою та вагітним жінкам!

Читайте також"Тортури та голод": омбудсмен описала жахіття в колоніях на окупованому ДонбасіУ коментарях користувачі відзначають, що настільки плачевна ситуація з кількістю померлих від коронавірусу - наслідок діяльності "влади", яка окупувала Донецьк. Так, жителів міста "зганяють" на суботники, де люди абсолютно не дотримуються карантинних норм.

Коментатори також відзначили, що їм навряд чи хочеться зловтішатися через ситуацію з коронавірусом на території окупованого Донбасу. Користувачі відзначають "бездушне" ставлення медиків до трупів і зізнаються, що їм шкода бачити, як поводяться з померлими.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що бойовики в окупованому Луганську оголосили "блекаут", жителів позбавлять світла і зв'язку.

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Автор: Поліна Кузенко