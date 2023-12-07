На місці вибуху нібито знайшли вирву діаметром 1,3 метра.

У тимчасово окупованому Бердянську підірвався військовий "Урал" армії РФ.

Як повідомляє "Астра", інцидент стався 6 грудня рано-вранці в районі Вічного вогню на Західному проспекті. Окупанти переконують, що у машині знаходився лише 36-річний водій, молодший сержант Равшан К. В результаті у автомобіля пошкоджено лобове скло. Постраждалих немає.

"Під час огляду місця події силовики виявили вирву діаметром 1,3 метра, та вилучили уламки, а також фрагменти батарейки та пластику, знайдені на місці вибуху", - зазначає канал.

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Напередодні місцеві ЗМІ повідомляли про перекриття дороги в районі Вічного вогню "у зв'язку з проведенням слідчо-оперативних заходів".

Інші новини з Бердянська

Нагадаємо, нещодавно російський офіцер розстріляв підлеглого у Бердянську. За словами окупантів-очевидців, командир випустив щонайменше чотири куль.

Свідками розстрілу стали щонайменше двоє окупантів зі 104-ого десантно-штурмового полку 76-ої псковської дивізії. Причиною стало те, що підлеглий нібито образив офіцера.

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