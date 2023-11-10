Очевидці зазначили, що й самі ледве врятувалися від неадекватного командира.

Російський офіцер розстріляв підлеглого. За словами окупантів-очевидців, командир випустив щонайменше чотири куль.

Як повідомляє український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, свідками розстрілу стали щонайменше двоє окупантів зі 104-ого десантно-штурмового полку 76-ої псковської дивізії. Причиною стало те, що підлеглий нібито образив офіцера.

За словами очевидців, це не на передовій, а в тилу - в тимчасово окупованому Бердянську. Загарбники кажуть, що "вжили заходів", щоб врятуватися від свого неадекватного командира.

"Він зробив чотири контрольні постріли впритул в область серця", - кажуть очевидці.

"Дружній вогонь" в армії РФ

Нещодавно стало відомо, що у місті-фортеці Бахмут Донецької області російські загарбники інколи обстрілюють позиції своїж же "товаришів". Згодом з'явилося відео, на якому російський танк розстрілює свої ж позиції.

Нерідко стаються "побутові перестрілки" між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Мотузяник, такі перестрілки та "дружній вогонь" між росіянами допомагають нищити армію РФ.

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