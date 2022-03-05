фото Поліція Київської області
У Білій Церкві Київської області внаслідок авіаудару військ Російської Федерації пошкоджено 20 будинків, є потерпілі.
Про це йдеться у повідомленні Поліції Київської області у соціальній мережі Facebook.
фото Поліція Київської області
"Авіаудар по Білій Церкві: пошкоджено майже 20 житлових будинків. Є потерпілі", - йдеться у повідомленні.
фото Поліція Київської області
Поліція та працівники ДСНС допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.
Наслідки авіаудару окупантів по Білій Церкві