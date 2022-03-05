Поліція та працівники ДСНС допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.

У Білій Церкві Київської області внаслідок авіаудару військ Російської Федерації пошкоджено 20 будинків, є потерпілі.

Про це йдеться у повідомленні Поліції Київської області у соціальній мережі Facebook.

"Авіаудар по Білій Церкві: пошкоджено майже 20 житлових будинків. Є потерпілі", - йдеться у повідомленні.

Поліція та працівники ДСНС допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.

Вас також можуть зацікавити новини: