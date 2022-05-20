З 22 червня по 1 липня у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов'язаних.

На окремих полігонах на території Білорусі розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та дивізіон реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь (до семи батальйонів) на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

"За наявною інформацією, на окремих полігонах на території Республіки Білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та дивізіон реактивної системи залпового вогню "Смерч", - мовиться у дописі.

Крім того, зауважується, що в період з 22 червня по 1 липня у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов'язаних.

"Не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого заходили в Україну в тому числі з Білорусі. У квітні ЗСУ витіснили російські війська з північних областей країни, окупанти відійшли на територію Білорусі, звідки були передислоковані на російську територію і потім знову на українську територію.

З території Білорусі РФ періодично запускає по українських об'єктах ракети.

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенка вдарити в напрямку Луцьк – Львів.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

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