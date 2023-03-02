Зараз зовнішні обставини в битві за Бахмут грають на руку стороні, що обороняється.

Через потепління обстановка на фронті в Україні стала більш сприятливою для сторони, що обороняється – бездоріжжя перешкоджає пересуванню важкої техніки. Про це повідомляє британська розвідка у своєму щоденному зведенні щодо війни в Україні.

"Підвищення температури призвело до брудних умов, відомих в українській мові як "бездоріжжя", що обмежує пересування по сільській місцевості (ПСМ). Труднощі при ПСМ зазвичай створюють військову перевагу для сил, що обороняються", – зазначають британці.

Як очікується, в наступні тижні температура повітря буде зростати, створюючи більше бруду і ще більше ускладнюючи ПСМ. Найскладніші умови в цьому плані очікуються до кінця березня.

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"Це додасть додаткових труднощів у проведенні наземних операцій і утруднить пересування більш важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по сільській місцевості в районі Бахмута", – констатує британська розвідка.

Ситуація навколо Бахмута - останні новини

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Бахмут залишається найгарячішою точкою російсько-української війни. Ворог зосереджує зусилля як на веденні міських боїв, так і на подальших спробах оточити місто.

Офіцер ЗСУ Олександр Кравцов пояснив, що українське командування використовує оборону Бахмута, як можливість виснажити противника і дочекатися нового озброєння. При цьому Бахмут загартував українську армію, в цій битві українська оборона стала більш досвідченою.

За словами президента Володимира Зеленського, для України важливо відстояти Бахмут. Але за місто не будуть триматися "за всяку ціну".

"Будемо воювати, поки це буде розумно", – вважає президент.

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