За словами, втрати росіян вище за українські в рази.

За час повномасштабної війни з Росією загинули близько 10 тисяч українських захисників.

Таку цифру підтвердив під час прямого ефіру з Марком Фейгіним радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ворожі втрати перевищують наші в рази.

"У нас і на початку конфлікту гинуло 100 на добу в середньому, а в російській армії 1000 гинуло на добу в перші 20-30 днів. Зараз у них 200-300 гине, не менше", - повідомив він.

Він також припустив, що в результаті успішної роботи української артилерії 10 червня загинули близько 600 окупантів.

На уточнююче запитання Фейгіна, "чи можна припустити, що українська армія втратила до 10 тисяч бійців", Арестович відповів: "Так, десь так".

Втрати ЗСУ під час повномасштабної війни з РФ

9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні своїх бійців, а кількість поранених за день може доходити до півтисячі. У той же день радник глави ОП Михайло Подоляк назвав іншу цифру: за його даними, щодня гине 100-200 українських захисників.

1 червня президент Володимир Зеленський заявляв, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Ще близько 500 людей щодня отримують поранення.

Ще раніше, в середині квітня президент озвучив ЗМІ цифру про загибель 2,5-3 тисяч військових українських Збройних сил у війні з окупантами. Число поранених на той момент, за його словами, становило близько 10 тисяч.