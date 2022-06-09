Раніше президент Зеленський повідомляв, що щодня гине до сотні українських захисників.

Щоденні втрати українських військ у війні з Росією становлять від 100 до 200 людей.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає BBC Україна.

Однією з головних причин великих втрат Подоляк назвав відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями. За його словами, Україна потребує сотень, а не "жменьки" найпотужніших артилерійських систем, які може надати Захід. Для паритету з вогневою потужністю ворога та деокупації території Україні, за даними Подоляка, потрібно до 300 ракетних систем.

Він додав, що "поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни".

Втрати ЗСУ під час повномасштабної війни з РФ

Раніше сьогодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні своїх бійців, а кількість поранених за день може доходити до півтисячі.

1 червня в інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявляв, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Ще близько 500 осіб щодня отримують поранення.

Ще раніше, у середині квітня президент озвучив ЗМІ цифру про загибель 2,5 - 3 тисяч військових українських Збройних сил у війні з окупантами. Водночас, близько 10 тисяч українських військових отримали поранення, і що "складно сказати, як багато виживуть".