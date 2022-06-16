Українські захисники знищили два склади з боєприпасами.

15 червня на сході країни українські захисники ліквідували 34 російських окупанти.

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", українські захисники продовжують стримувати агресора.

"15 червня, наші воїни знищили: особового складу – 34, БМП – 1, БТР – 1, МТЛБ – 1, СПГ – 1, артилерійських систем – 3, АТТ – 2, склад з б/п – 2", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України вдарили по штабу окупантів на Харківському напрямку. Всередині знаходився вищий офіцерський склад - полковники і генерали.

Львівські десантники відзначилися черговим рекордом зі знищення окупантів за день. Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ 13 червня підірвали 9 одиниць техніки та склад з боєприпасами ворога. Вдало відпрацювали артилеристи і протитанкові підрозділи.

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