Ситуація на фронті важка, росіяни продовжують тиснути масою, наголосив Резніков.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх бійців, а кількість поранених за день може доходити до пів тисячі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у телеграмі. У дописі зазначається що Кремль "продовжує тиснути масою, буксує, наражаться на потужний опір, несе величезні втрати".

За словами міністра, головним досягненням з початку повномасштабної агресії РФ є збереження синергії усього військово-політичного керівництва.

Усі, хто працює на оборону заради перемоги України – єдина команда. І наша спільна мета – здолати росію, як би складно це не було – підкреслив Резніков.

Схожі цифри озвучував раніше й президент

1 червня в інтерв'ю Newsmax Зеленський заявляв, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Ще близько 500 осіб щодня отримують поранення.

Ще раніше, у середині квітня президент озвучив ЗМІ цифру про загибель 2,5 - 3 тисяч військових українських Збройних сил у війні з окупантами. Водночас, близько 10 тисяч українських військових отримали поранення, і що "складно сказати, як багато виживуть".

Вас також можуть зацікавити новини: