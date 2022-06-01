Президент України зазначив, що найважча ситуація на сході України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Він зазначив, що поранення отримують щодня ще 500 бійців.

Про це глава української держави повідомив в інтерв'ю Newsmax

"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою і близько 500 осіб отримують поранення в бою. Так Ми тримаємо свої оборонні рубежі", - йдеться в повідомленні.

При цьому він уточнив, що найскладніша ситуація на сході України та півдні Донецької та Луганської областей.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого війська Росії вдерлася на територію України, зокрема, з білоруської території. Ворог також скидав бомби на військові об'єкти і житло мирних людей.

12 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що за 16 днів повномасштабної війни Росії проти України загинули 1300 українських військових.

28 травня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що понад 50 спортсменів загинули у боях з російськими окупантами з 24 лютого. Він вказав, що зі зброєю в руках Україну захищають спортсмени з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

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