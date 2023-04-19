За даними американської розвідки, РФ експериментує з системами радіоелектронної боротьби "Тобол", щоб заглушити супутниковий інтернет Starlink.

Росія прагне перекрити доступ українських військових до супутникового інтернету Starlink. І ці спроби видаються більш просунутими, ніж вважалося раніше.

Про це пише The Washington Post з посиланням на секретний звіт американської розвідки. У ньому йдеться, що Москва протягом кількох місяців експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол", намагаючись заглушити сигнал Starlink в Україні.

У документі, на який посилається WP, не вказується, чи були якісь спроби росіян успішними. Програма "Тобол", нібито призначена для захисту супутників Кремля, може бути використана для того, щоб атакувати супутники, використовувані його противниками.

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У SpaceX відмовилися від коментарів. Пентагон також не відповів на запитання на цю тему.

"Ці системи становлять важливий рівень в мережі зв'язку України", - сказав офіційний представник Міністерства оборони США майор Чарлі Дітц. Він додав, що в центрі уваги відомства "як і раніше знаходиться забезпечення українців необхідними їм супутниковими можливостями".

Прес-секретар Міністерства оборони України Костянтин Жура заявив, що керівництво України знає про зусилля Росії і "вживає заходів щодо їх нейтралізації".

Як зазначає видання, наразі неясно, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів на "Тоболі" або інших засобів придушення, використовуваних російською армією, наприклад, "Тирадою-2". Українські війська повідомляли про перебої в жовтні, коли вони просувалися до російських позицій під час успішних контрнаступів на півдні і сході. Згідно з повідомленням Financial Times, у той час українські офіційні особи припустили, що SpaceX обмежила доступ до інтернету в цих районах, щоб росіяни не могли користуватися цією послугою.

Як працює "Тобол" і що про нього відомо

Аналітики Secure World Foundation, що займається питаннями космічної безпеки і сталого розвитку, виявили в Росії як мінімум сім комплексів "Тобол", усі вони розташовані поруч із об'єктами, використовуваними для стеження за супутниками.

За даними Secure World Foundation, супутникові перешкоди можуть виникати в двох місцях: у космосі, коли "глушилки" націлюються безпосередньо на супутники, і на землі, де зброя може націлюватися на приймачі. Перешкоди, що виникають у космосі, відомі як глушіння висхідної лінії зв'язку, змішують сигнал з початковою трансляцією, що спотворює інформацію, яку отримують усі користувачі цього супутника. За словами Барта Хендрікса, дослідника, який уважно стежив за програмою, "Тобол" майже напевно працює таким чином.

Наземний метод, відомий як глушіння низхідної лінії зв'язку, передає сигнал на тій же частоті, що й супутник, що перешкоджає прийому законного сигналу підключеними пристроями. Цей метод має меншу область дії, тому що він залежить від того, наскільки глушник наблизиться до систем, роботу яких він має намір порушити.

Торік власник SpaceX Ілон Маск сказав, що програмний патч допоміг подолати перешкоди терміналу Starlink. Незрозуміло, чи це стосується глушіння низхідної лінії зв'язку. "Тобол" призначений для того, щоб переривати сам сигнал на його шляху до терміналу.

У документі, отриманому WP, описується "триваючий військовий оперативний експеримент Росії з націлюванням на систему супутникового зв'язку Starlink над Україною за допомогою російського "Тобол-1", та ідентифікуються три місця в Росії, де проводилися випробування. У "передбачуваному центрі", куди їх направили, поблизу Бахмута Донецької області, цього року велися найзапекліші бої.

Експеримент, розпочатий в кінці вересня, повинен був тривати 25 днів, говориться в звіті американської розвідки, але з моменту початку випробувань до підготовки доповіді для високопоставлених американських чиновників пройшло більше п'яти місяців. В звіті не говориться, чому експеримент тривав так довго, чи виникли у Росії якісь проблеми і чи дала операція очікуваний результат.

Хоча розміщення Росією комплексів "Тобол" по всій країні може вказувати на те, що вони використовуються в оборонних цілях, три об'єкти, про які йдеться в оцінці американської розвідки - один під Москвою, один неподалік Криму і ще один в Калінінграді - є найближчими до України, що робить їх придатними для атаки проти українських засобів зв'язку. Зона їх дії, схоже, охоплює всю Україну, сказав Брайан Віден, директор із програмного планування Secure World Foundation.

Про програму "Тобол", іменовану в російських документах як 14ц227, у відкритому доступі є лише слабкі натяки і викриття, а її можливості довгі роки залишалися загадкою. Дослідники кажуть, що програма, очевидно, почалася близько десяти років тому.

За словами Барта Хендрікса, супутники Starlink проходять над землею досить низько, тож "Тобол", імовірно, може випромінювати на них сигнали перешкод. Але труднощі залишаються.

Робота Starlink в Україні

Як повідомляв УНІАН, американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникового зв'язку Starlink для управління безпілотниками. Там пояснили, що компанія не хоче, щоб українські військові використовували технології SpaceX для наступальних ударів.

В Офісі президента України відповіли, що керівництву компанії потрібно визначитися: чи підтримує SpaceX росіян в їх "праві" на вбивство українців, або ж відстоює свободу України та її нації.

Пізніше Ілон Маск пояснив обмеження на використання українськими військовими супутникового інтернет-сервісу для керування дронами. Він заявив, що рішення прийнято для запобігання переростання "конфлікту" у світову війну.

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