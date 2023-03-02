Попередньо експерти бачать кульові отвори в кінцівках і в голові, але конкретніша інформація буде після експертизи.

У Бучанському районі Київської області ексгумовано тіла ще трьох людей, які загинули під час російської окупації.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу. Він зазначив, що це поховання зробив місцевий житель під час окупації приблизно 8 березня 2022 року. "Вони з товаришем знаходили тіла, які були розстріляні, биті, і зробили це поховання", - розповів Нєбитов.

За його словами, чоловік показав це поховання лише зараз, бо весь цей час був відсутній в області, а повернувшись, повідомив про поховання Національній поліції.

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Очільник поліції Київщини повідомив, що тіла трьох чоловіків у поганому стані. "За нашою інформацією, один з них - місцевий житель 50 років, який був розстріляний в автомобілі – далі була пожежа і його тіло обгоріло. Особи двох інших чоловіків поки не вставлені. В одного є олівець в кишені, а в іншого - гребінець та інші речі, за якими сподіваємось встановити цих людей", - сказав Нєбитов.

Він наголосив, що це попередні дані, ще будуть проведені судово-медичні експертизи, молекулярна експертиза, щоб зразки ДНК помістити до бази даних. "Попередньо експерти бачать кульові отвори в кінцівках і в голові, але конкретніша інформація буде після експертизи", - зазначив Нєбитов.

Загиблі мирні люди на Київщині

Голова поліції області повідомив, що разом з цими тілами на сьогодні можна говорити про 1 тис. 373 загиблих цивільних громадян на Київщині під час окупації. 278 людей числяться зниклими безвісті, невпізнаними залишаються 197 тіл загиблих на території Київської області.

Дослідження показали, що з 1 тис. 373 тіл понад 70 цивільних людей були вбиті зі зброї - автомати, пістолети, снайперські гвинтівки, а близько 350 осіб мають вибухові травми, тобто йдеться про насильницьку смерть, зазначив він.

Нєбитов додав, що всі інші загинули "нібито природньою смертю, але всім зрозуміло, що в тих умовах не було жодної можливості надати їм допомогу".

Бучанська різанина

Після деокупації Бучі навесні стало відомо, що російські загарбницькі війська вбивали та катували мирних жителів.

У місті знайшли тіла людей зі зв'язаними руками, а також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців. Світ облетіли знімки та відео з тілами українців, яких вбили просто на вулиці.

У квітні мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що під час окупації міста російські загарбники розстріляли щонайменше 320 мирних людей.

Російський президент Путін пізніше присвоїв 64-й окремій мотострілецькій бригаді Сухопутних військ РФ, яка влаштувала різанину у Бучі, найменування "гвардійська", відзначивши їх "героїзм і відвагу".

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