За його словами, він не боїться таких загроз у своїй роботі.

В будівлю Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові у Києві прилітала крилата ракета росіян.

Про це очільник відомства Кирило Буданов розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення. Точну дату удару він не називав.

За словами Буданова, йому подобається той факт, що окупанти ведуть на нього полювання.

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"Це міра визнання, це показує, що я роблю свою роботу правильно", — пояснив розвідник.

Він наголосив, що подібні загрози у роботі чи атаки Росії його не лякають.

"Я віруюча людина і боюся тільки божої кари. Якусь Росію я не боюся", — підсумував Буданов.

Ракетні атаки Росії

Російська Федерація використовує ракети для атак по цивільній інфраструктурі та будинках. Багато експертів та посадовців прогнозували, що 24 лютого відбудеться ледь не рекордна ракетна атака, однак цього не сталося.

За даними ГУР, у РФ залишилися невеликі відсотки від загальної кількості запасів ракет. При цьому росіяни на місяць виробляють менше ракет, ніж застосовують в одному залпі.

Водночас якість ракет також значно страждає. Російські окупанти 20 лютого випустили по Харківщині 11 зенітних керованих ракет, але з них лише одна долетіла до території України.

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