Російських танкістів Кулікова та Щьоткіна взяли в полон українські військові ще 26 лютого на околиці Чернігова.

10 років позбавлення волі та стягнення процесуальних витрат у сумі 26 тис. гривень - такий вирок сьогодні, 8 серпня, виніс Деснянський районний суд російському танкісту Михайлу Кулікову, який у лютому поцілив у багатоповерхівку на околиці Чернігова.

Про це повідомляє Суспільне.

Російських танкістів Кулікова та Леоніда Щьоткіна взяли в полон українські військові ще 26 лютого на околиці Чернігова. У підозрі йдеться про те, що перед цим Щьоткін їхав на танку вулицею Кільцевою у Чернігові у напрямку Олександрівки. Він віддав наказ Кулікову розвернути башту танка та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.

Цей наказ Куліков виконав. Пострілом з танка він влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.

Раніше суд змінив вирок військовослужбовцю рашистів Вадиму Шишимаріну, який вбив мирного жителя Сумської області.

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