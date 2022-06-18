Німецький генерал сказав, що важко сказати, яке точно співвідношення сил "в повітрі, і припустив, що "1 до 10" не на користь України.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення на територію України Росія має суттєву кількісну перевагу в літальній техніці.

Про це, як повідомляє прес-служба Бундесверу, заявив генеральний інспектор ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц.

Герхарц заявив, що "захоплюється мужністю і відвагою українців". При цьому він додав, що "потрібно бути реалістами: їх можливості, в порівнянні з Росією, вкрай обмежені".

Німецький генерал сказав, що "важко сказати, яке точно співвідношення сил" в повітрі, і припустив, що "1 до 10" не на користь України.

"Це бій Давида проти Голіафа. Тим дивно, наскільки сміливі Повітряні Сили України", - підкреслив Герхарц.

Разом з тим, генінспектор ВПС ФРН зазначив, що підтримав рішення керівництва країни не влаштовувати безпольотну зону над Україною, оскільки це, на його думку, дозволило уникнути прямої військової конфронтації НАТО з Росією.

Війна в Україні та позиція НАТО:

Саміт глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії 29-30 червня.

Столтенберг підтвердив, що в Альянсі очікують на участь президента України Володимира Зеленського на саміті в Мадриді.

Україна опинилася в ситуації, коли переходити на озброєння країн НАТО необхідно за мінімально можливий термін. В офісі президента вже озвучили потребу в артилерії, танках, бронемашинах та іншому озброєнні.

13 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що Україна може перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць.

15 червня стало відомо про те, що НАТО готує план переходу ЗСУ на західне озброєння.

18 червня генеральний інспектор ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц заявив про те, що НАТО потрібно готуватися застосувати ядерна зброя.

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