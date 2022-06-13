Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що наші солдати освоїли західну артилерію всього за два тижні.

Україна може перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць.

Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков інтерв'ю The Economist.

Також Олексій Резніков зазначив, що українські військовослужбовці освоїли артилерію, поставлену з країн Заходу всього через два тижні. За його словами, це свідчить про можливості України переозброїтися в такі найкоротші терміни.

"Як сказав товариш Черчілль, дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу", - зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

І на підкріплення своїх слів додав - наші військові освоїли західну артилерію всього за два тижні.

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони Олексій Резніков не задоволений втратою інтересу з боку західних країн і ЗМІ до потреб української армії і певним почуттям полегшення, незважаючи на запеклі бої в Україні.

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