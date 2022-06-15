Столтенберг очікує, що на саміті НАТО буде узгоджений новий комплексний пакет підтримки України.

НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі перед початком дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу і напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн-3".

Так, за його словами, на саміті Альянсу, швидше за все, буде узгоджений новий комплексний пакет підтримки України.

"Союзники і партнери вже надали Україні військової техніки на мільярди доларів, а також на економічну і гуманітарну допомогу. І очікую, що на саміті союзники НАТО узгодять комплексний пакет допомоги для України, щоб допомогти Україні на довгострокову перспективу з метою переходу від озброєння радянської епохи до сучасного озброєння НАТО, а також покращити сумісність з НАТО", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що союзники непохитні у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності близьких партнерів у Європі, а також права кожної країни вільно обирати свій власний шлях без зовнішнього втручання.

Як повідомляв УНІАН, саміт глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії 29-30 червня. Сьогодні Столтенберг підтвердив, що в Альянсі чекають на участь президента України Володимира Зеленського на саміті у Мадриді.

Зазначимо, Україна зараз опинилася в ситуації, коли переходити на озброєння країн НАТО необхідно за мінімально можливий термін. В Офісі президента вже озвучили потребу в артилерії, танках, бронемашинах та іншому озброєнні.

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