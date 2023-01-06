Держдеп США вважає заяву російського диктора Володимира Путіна про "перемир'я" на Різдво цинічною та спрямованою на те, щоби зібратися силами для нових атак.
"З нашої точки зору, є одне слово, яке описує це в найкращий спосіб – "цинізм". Це значною мірою цинічно, бо (заява Путіна про "перемир'я" - УНІАН) з’явилася лише через кілька днів після того, як Москва провела новорічні атаки проти цивільної інфраструктури України", - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.
Як нагадав Прайс, кількома тижнями раніше держсекретар США Ентоні Блінкен прогнозував, що росіяни намагатимуться використати будь-яку тимчасову паузу в боях, щоби перепочити, переозброїтися, перегрупуватися і, зрештою, атакувати повторно. Тому, у Держдепі впевнені, що нинішню заяву російського диктатора не можна вважати припиненням вогню.
"Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України",- зазначив Прайс.
"Перемир'я" від Путіна: головні новини
Вчора, 5 січня, російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 00:00 7 числа.
Втім, в Офісі президента різко прокоментували цю витівку. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна на своїй землі знищує виключно членів окупаційної армії, і "тимчасове перемир'я" в нашій країні розпочнеться лише тоді, коли Росія залишить захоплені землі.
В ISW вважають, що Путін раптово наказав припинити вогонь на Різдво за юліанським календарем, аби очорнити захисників України, оскільки вони не перестануть боротися за свою землю.