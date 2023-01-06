У США вважають, що диктатор зробив цю заяву після підлих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Держдеп США вважає заяву російського диктора Володимира Путіна про "перемир'я" на Різдво цинічною та спрямованою на те, щоби зібратися силами для нових атак.

"З нашої точки зору, є одне слово, яке описує це в найкращий спосіб – "цинізм". Це значною мірою цинічно, бо (заява Путіна про "перемир'я" - УНІАН) з’явилася лише через кілька днів після того, як Москва провела новорічні атаки проти цивільної інфраструктури України", - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Як нагадав Прайс, кількома тижнями раніше держсекретар США Ентоні Блінкен прогнозував, що росіяни намагатимуться використати будь-яку тимчасову паузу в боях, щоби перепочити, переозброїтися, перегрупуватися і, зрештою, атакувати повторно. Тому, у Держдепі впевнені, що нинішню заяву російського диктатора не можна вважати припиненням вогню.

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"Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України",- зазначив Прайс.

"Перемир'я" від Путіна: головні новини

Вчора, 5 січня, російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 00:00 7 числа.

Втім, в Офісі президента різко прокоментували цю витівку. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна на своїй землі знищує виключно членів окупаційної армії, і "тимчасове перемир'я" в нашій країні розпочнеться лише тоді, коли Росія залишить захоплені землі.

В ISW вважають, що Путін раптово наказав припинити вогонь на Різдво за юліанським календарем, аби очорнити захисників України, оскільки вони не перестануть боротися за свою землю.

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