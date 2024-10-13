Пожежа на нафтобазі у Феодосії вирувала цілий тиждень.

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму закінчилася пожежа на нафтобазі, по якій ЗСУ вдарили ще 7 жовтня. OSINT-проект "КіберБорошно" оцінив наслідки пожежі та опублікував супутникові фото.

Так, за даними аналітиків, пожежа зачепила 12 резервуарів, водночас 8 із них повністю знищено. Також згоріли будівлі на території нафтобази.

Пожежа на нафтобазі у Феодосії вирувала цілий тиждень, окупантам ніяк не вдавалося її загасити, місцевих жителів евакуювали. Ба більше, 10 жовтня з'явилися повідомлення, що пожежа на нафтобазі розгорілася ще сильніше через новий викид горючих матеріалів.

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12 жовтня "голова" окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко заявив, що жителі Феодосії почали повертатися додому після евакуації. Водночас, за його словами, вранці 12 жовтня ще продовжували ліквідовувати наслідки пожежі.

Удар по нафтобазі у Феодосії

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що у Феодосії в тимчасово окупованому Криму палає нафтобаза. Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили успішне ураження морського нафтового терміналу противника дронами.

За словами капітана I рангу запасу, заступника начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрія Риженка, ця нафтобаза є найбільшою в окупованому Криму. Її загальна ємність становить 250 тис. тонн, і це паливо, яке йде як для військових російських кораблів, так і для наземних сил.

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