Зʼявилися перші супутникові знімки ураженої у Феодосії нафтобази / колаж УНІАН, фото "Схеми", скріншот

Вночі 7 жовтня українські військові завдали удару по найбільшій в окупованому Криму нафтобазі, розташованій у Феодосії. Там вирує масштабна пожежа.

Проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода" поділився свіжими супутниковими знімками нафтобази, датованими 8 жовтня. На них видно клуби густого диму, що здіймається над резервуарами. 

"Станом на 11:44 за Київським часом масштабна пожежа на нафтобазі ще тривала", – йдеться у повідомленні. 

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Супутниоквий знімок нафтобази у Феодосії / "Схеми"

Також додається більш деталізований змінок – на ньому можна побачити палаючі резервуари. 

Знімок палаючих резервуарів на нафтобазі у Феодосії / "Схеми"

Удар по нафтобазі у Феодосії

7 жовтня стало відомо, що у тимчасово окупованій Феодосії в Криму палає нафтобаза. До цього там було чути вибухи – попередньо, обʼєкт атакували дрони. Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили успішне ураження морського нафтового терміналу противника.

Військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський вважає, що цей удар  загострить проблеми з паливом для російської армії на Херсонському та Запорізькому напрямках. 

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