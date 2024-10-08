Станом на 11:44 8 жовтня масштабна пожежа на нафтобазі ще тривала.

Вночі 7 жовтня українські військові завдали удару по найбільшій в окупованому Криму нафтобазі, розташованій у Феодосії. Там вирує масштабна пожежа.

Проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода" поділився свіжими супутниковими знімками нафтобази, датованими 8 жовтня. На них видно клуби густого диму, що здіймається над резервуарами.

"Станом на 11:44 за Київським часом масштабна пожежа на нафтобазі ще тривала", – йдеться у повідомленні.

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Також додається більш деталізований змінок – на ньому можна побачити палаючі резервуари.

Удар по нафтобазі у Феодосії

7 жовтня стало відомо, що у тимчасово окупованій Феодосії в Криму палає нафтобаза. До цього там було чути вибухи – попередньо, обʼєкт атакували дрони. Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили успішне ураження морського нафтового терміналу противника.

Військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський вважає, що цей удар загострить проблеми з паливом для російської армії на Херсонському та Запорізькому напрямках.

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