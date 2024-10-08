На цій нафтобазі зберігалося пальне для російських сухопутних військ і військово-морських сил.

Удар по найбільшій кримській нафтобазі у Феодосії знизить бойовий потенціал російських загарбників на полі бою у війні.

Про це капітан I рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил ЗСУ в 2004-2020 роках Андрій Риженко сказав в ефірі Радіо NV. Риженко відзначив, що нафтобаза у Феодосії, яку вразили ЗСУ, є найбільшою нафтобазою в окупованому Криму.

"Її загальна спроможність складає 250 тис тонн. Це дуже багато... Це пальне, яке йде як для військових російських кораблів, так і для наземних сил. Це досить велике угрупування. Те, що нам вдалося знищити як мінімум частину цієї паливної бази, вплине на ситуацію на полі бою однозначно", - сказав Риженко.

Він нагадав, що у минулому році Сили оборони України знищили нафтобазу у Козачій бухті Севастополя, де зберігалося 30 тис. тонн пального.

Також він сказав, що розміщення систем ППО в окупованому Криму біля нафтобаз не говорить про те, що вони несуть постійну бойову готовність.

Крім того, декілька днів тому, ЗСУ знищили станцію повітряного спостереження "Небо-М". Ця станція надавала інформацію про можливий напад з повітря.

Риженко припускає, що це посприяло тому, що росіяни надто пізно виявили у повітрі цілі з боку України, а можливо взагалі не виявили.

"Не дуже добре працюють ці системи ППО, особливо у плані виявлення по сучасним крилатим ракетам типу Storm Shadow і Scalp", - сказав Риженко.

Він вважає, що з боку України був опрацьований комплекс підготовчих заходів або було проведено розвідку і оцінені масштаби того, що є у супротивника, і у підсумку був нанесений удар.

"Він дуже серйозно вплине на те, щоби знизити бойовий потенціал супротивника і надати нашим військовим (можливість) виконувати поставлені завдання", - сказав Риженко.

Удар по нафтобазі у Феодосії

7 жовтня вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника в тимчасово окупованій Феодосії.

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