Президент наголосив, що влада пам'ятає про всі окуповані території та нікого не залишить напризволяще.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдяки оборонним операціям Збройних сил України і роботі дипломатів обов'язково вдасться звільнити усі окуповані Росією землі і вийти на усі ділянки державного міжнародно визнаного кордону України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, опублікованому в соціальних мережах.

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. Місяці російської окупації. Місяці знущань над нашими людьми. Місяці розповідей, що Росія нібито там назавжди, а все одно - на вулиці море українських прапорів", - сказав Зеленський.

Відео дня

Глава держави підкреслив, що люди у Херсоні й не думали відмовлятись від України, і світ зараз це бачить.

"Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що значить єдність українців. І бачать, чому ми маємо звільнити від окупантів нашу землю", - додав президент.

Зеленський висловив переконання, що "ми ще побачимо багато таких зустрічей", і зокрема, у тих містах і селах, які поки що в окупації.

"Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов'язково вийдемо на наш державний кордон. На всі ділянки міжнародно визнаного кордону України", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував усім українським військовим за блискуче виконання завдань для звільнення Херсону.

"Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення", - наголосив Зеленський.

Президент дякує всім, хто воює і працює заради української перемоги.

"Я дякую всім у світі, хто нам допомагає! Вічна слава всім, хто віддав своє життя за рідну Україну", - сказав президент.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, станом на 10 листопада ЗСУ звільнили територію Херсонської області площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

12 листопада в Офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

За останніми даними, військовослужбовці Збройних сил України вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області.

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