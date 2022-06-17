Справа в тому, що Путіну сьогодні немає що пред'явити російському суспільству, немає перемоги.

Війною Росії проти України з боку РФ керує один політик - президент Володимир Путін. Тому російські військові будуть проводити наступальні дії до останнього солдата.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 16 червня, пише ТСН.

"Цією війною з боку Російської Федерації керують політики, один політик – Путін. Тому військові будуть проводити наступальні дії до останнього російського солдата. Ось, скільки буде у них людей... вони вже зараз знімають з інших напрямків батальйонно-тактичні групи для того, щоб виконати політичне завдання", – розповів експерт.

"Справа в тому, що без захоплення хоча б однієї області – чому так важливий Сєвєродонецьк – тому що це вже політичне завдання, а не військове – Путіну сьогодні нема що пред'явити російському суспільству. Немає перемоги. Жодне завдання військової операції не виконане. А кожна інфоновина або кожна політична заява має як свій пік, так і своє падіння. І ось зараз починається хвиля спаду підтримки. Народ починає задавати питання: "Ви чотири місяці воюєте. Чого Ви там воюєте?"І йому потрібно щось принести. Тому він буде", - пояснив Жданов.

У той же час він зазначив, що за всіма показниками російські війська зараз видихаються.

Раніше повідомлялося, що на думку британського аналітика Майкла Кларка, пауза через інтенсивність боїв на сході неминуча. Він зазначив, що великих втрат зазнають як росіяни, так й українці.

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