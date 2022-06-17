Військовий припускає, що Путін може досягти успіхів найближчими тижнями, але для цього йому довелося використати 25% своєї армії.

Росія вже стратегічно програла війну проти України.

Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє "Російська служба ВВС".

Він зазначив, що РФ зазнала великих втрат і посилила НАТО, до якого хочуть приєднатися Фінляндія та Швеція.

"Це страшна помилка з боку Росії. Росія ніколи не візьме під свій контроль Україну", - вважає Радакін.

За його словами, кремлівський диктатор Володимир Путін може досягти тактичних успіхів у найближчі тижні, але для цього йому вже довелося використати близько 25% потужності своєї армії. Такою високою ціною РФ змогла відвоювати крихітну частину української території, отримавши при цьому 50 тисяч осіб убитими чи пораненими, додав Радакін.

Він запевнив, що Британія підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі постачанням великої кількості зброї.

Раніше повідомлялося, що на думку британського аналітика Майкла Кларка, пауза через інтенсивність боїв на сході неминуча. Він зазначив, що великих втрат зазнають як росіяни, так й українці.

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що Путіну сьогодні немає що пред'явити російському суспільству, немає перемоги, тому "воюватиме до останнього солдата".

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