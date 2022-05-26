Зокрема, ворог безуспішно наступає у напрямках Сєвєродонецька, Борівського, Комишувахи, Ниркового, Берестового та Білогорівки.

Російські війська ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька та ще ряду населених пунктів, вони захопили село Мідна Руда у Бахмутському районі Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook.

Зазначається, що на Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів українських військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ.

Також окупанти посилюють свої угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

"На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має", - мовиться у дописі.

Водночас у напрямку населеного пункту Устинівка окупанти мають частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру українських військ вони завдають ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, проте успіху не мають, вони зазнали втрат та відійшли.

"У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування", - констатували у Генштабі.

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, але успіху не має.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції українських військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

Нагадаємо, у МВС вважають, що Україну чекає дуже важкий місяць вирішальної битви за Донбас.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі тижні війни будуть складними.

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