Серед іншого, за підтримки артилерії загарбники намагаються заволодіти новими рубежами в районі населеного пункту Попасна.

На Донецькому напрямку російські окупанти намагаються вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк", - повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії окупанти ведуть наступ, намагаються оволодіти новими рубежами в районі населеного пункту Попасна, але успіху не мають. На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії та штурмової авіації, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар'їнки), проте успіху не мав.

"У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи стосовно місцевого населення", - поінформували в Генштабі.

Зазначається також, що на Сіверському напрямку з метою уточнення положення підрозділів українських військ, противник здійснює повітряну розвідку із застосуванням безпілотників та продовжує інженерне обладнання позицій на території Росії уздовж державного кордону України.

"На Слобожанському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від міста Харкова. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони", - зауважили у Генштабі.

На Слов'янському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів.

"Ворог обстрілював з артилерії позиції наших військ на південь та південний захід від міста Ізюм. З метою уточнення положення наших військ провів повітряну розвідку двома БпЛА "Орлан-10", - мовиться в дописі.

За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області окупанти продовжують блокувати роботу українських операторів стільникового зв'язку, здійснює розповсюдження пропагандистських матеріалів, намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів.

На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли підрозділів українських військ.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпечені підрозділів.

Ворог продовжує інженерні роботи з обладнання другої лінії оборони.

"З метою перешкоджання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець в районі Давидового Броду", - повідомили у Генштабі.

У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку ворог проводив заходи з логістичного забезпечення військ.

Як повідомляв УНІАН, у підвалах Сєвєродонецька намагаються вижити 15 тисяч цивільних. Близько 70% житлового фонду міста зруйновано або пошкоджено.

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