Високою є ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Загроза застосування російськими окупантами ракетного озброєння по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України залишається високою.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках.

"Для недопущення фіксації місцевими мешканцями переміщення колон озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей Російської Федерації під виглядом високого рівня "терористичної загрози" посилено адміністративно-поліцейський режим", - мовиться у дописі.

Одночасно, з метою посилення угруповання, ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі РФ, злагодження підрозділів Росгвардії та їх переміщення до прикордонних з Україною районів.

"Російським командуванням переглядаються умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами Росії та унеможливлення їх розірвання з боку військовослужбовців", - зауважили у Генштабі.

Водночас, підкреслюється: "Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України і ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей".

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

"На Сіверському напрямку проводяться планові заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів збройних сил Республіки Білорусь. Окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону", - зазначається у повідомленні.

Крім того, завершується переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу до визначених районів Бєлгородської та Воронезької областей.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування міста Харкова. Водночас противник продовжує застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів Харкова, Дергачів та П'ятихаток.

"В районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Триває повітряна розвідка району із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Для посилення угруповання у зазначений район переміщено окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил Російської Федерації", - зауважили у Генштабі.

На Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.

Також протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху в цьому вони не мали.

"Інженерні підрозділи збройних сил Російської Федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. Тривають бої за Маріуполь", - мовиться у дописі.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводив повітряну розвідку безпілотниками, обстрілював Миколаїв та Олександрівку із РСЗВ.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

"Захисники України завдають ворогу втрат та поступово звільняють зайняті загарбниками території", - наголосили у Генштабі.

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