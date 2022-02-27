Бої за Гостомельський аеродром точаться вже кілька днів.

У неділю, 27 лютого, в Гостомелі артилерійським ударом ЗСУ знищено легкоброньовану техніку, БМД, машини постачання та особовий склад РФ.

Про це у Facebook повідомила член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

"Щойно. Артилерійський удар. Знищена легкоброньована техніка, БМД, машини постачання та особовий склад РФ. Гостомель, аеродром", - йдеться у її повідомленні.

Нагадаємо, бої за аеродром у Гостомелі тривають з першого дня повномасштабної війни Росії проти України. Там було знищено багато окупантів та їхньої техніки.

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