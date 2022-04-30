Цього року просять громадян поминати близьких вдома чи в церкві.

Начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко повідомив, що у Гостомелі кладовища на поминальні дні будуть закриті через небезпеку мінувань.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я всіх прошу сьогодні не наближувати зустріч з тими, кого ви хочете поминати. Спільно з районною військовою адміністрацією нами прийнято рішення в нашому районі закрити всі кладовища на поминальні дні, відтермінувати їх (відвідування кладовищ громадянами-УНІАН) на певний термін до розмінування, до того як стане безпечно", - сказав Думенко.

Він закликав людей поминати рідних вдома чи церкві, принаймні цього року.

"Тому я дуже всіх прошу всіх: своїх рідних, близьких можна поминути вдома, можна поминати в церкві і необов’язково щоразу відвідувати, ну хоча б цього року, могили близьких", - зазначив начальник Гостомельської СВА.

Нагадаємо, у звільненому Гостомелі нацгвардійці виявили великий схрон ворожих боєприпасів.

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