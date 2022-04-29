Довжина переправи складає 19 м, а ширина - 8 м.

У Київській області на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин в районі Гостомеля звели переправу через річку Ірпінь.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Поступово відновлюємо дорожню інфраструктуру пристоличного регіону. Цього разу звели переправу, яка з'єднує деокупований Гостомель зі столицею. Над будівництвом самого мосту працювали військові, а над будівництвом двох під'їздів до нього - дорожники", - зазначив Павлюк.

Переправу звели через річку Ірпінь на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин в районі Гостомеля. Довжина переправи складає 19 м, а ширина - 8 м. До робіт над її зведенням залучили 23 одиниці спецтехніки.

1 квітня стало відомо, що ЗСУ звільнили 28 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Раніше мешканка Гостомеля повернулася у свою квартиру після звільнення міста від армії РФ і поділилась враженнями від того, що побачила в оселі.

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