Знайдено 90 ящиків боєприпасів до танків, а також запас з понад 400 набоїв.

У звільненому місті Гостомель Київської області нацгвардійці виявили великий схрон ворожих боєприпасів.

Про це повідомляє Національна гвардія України, інформуючи про результати служби патрулів НГУ за минулу добу, 9 квітня, у населених пунктах Київської області.

Так, у Гостомелі виявлено: боєприпаси для танку – 90 ящиків (180 штук), набої 7,62 мм – 430 штук, а також постріли до РПГ – 46 штук.

Також виявлено запаси набоїв в інших звільнених містах – Ірпіні, Бучі, Макарові, загалом близько 170 штук.

Зазначається, що основними пріоритетами патрулювання територій залишаються боротьба із диверсійно-розвідувальними групами, мародерами та виявлення боєприпасів, мін та розтяжок. Військовослужбовці НГУ працюють у тісній взаємодії з Національною поліцією.

10 квітня на Харківщині біля Ізюма ЗСУ знищили чималу колону рашистів.

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