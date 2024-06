У Міністерстві енергетики України заявили, що стаття британського видання Financial Times щодо знищення РФ української енергетики "має ознаки дезінформації й ІПСО" в інтересах країни-агресора.

Журналісти FT написали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії в Україні, тому генерація впала з 55 до 20 ГВт. Також, посилаючись на слова анонімних українських чиновників, у статті йшлося про те, що взимку українці, можливо, будуть проводити більшу частину для без електроенергії.

"5 червня у британському виданні Financial Times вийшла стаття під назвою "Росія знищила більше половини енергетики України" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), яка має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер і просуває наративи ворога. Перекладені уривки статті були передруковані багатьма українськими медіа та опубліковані в низці телеграм-каналів і викликали резонанс у суспільстві", - зазначили у міністерстві.