У ГУР сказали, скільки російських сухопутних військ перебуває на окупованих територіях

З загальної кількості понад 200 тис. - це штурмові підрозділи, які воюють на передовій.

На війні в Україні сухопутний компонент угруповання окупантів становить близько 620 тис. військовослужбовців.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє прес-служба розвідки. "Сухопутний компонент – це приблизно 620 тис., при чому понад 200 тис. – це штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту. Крім того, це 35 тис. військовослужбовців Росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях", – зазначив він.

Водночас, за його словами, Росія планує збільшити у своїх окупаційних військах кількість так званого "спецконтингенту".

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Скібіцький поінформував, що на 2025 рік, згідно з російськими планами, приблизно 30% тих людей, які начебто добровільно йдуть в армію – будуть ті люди, що перебувають під слідством, знаходяться в тюрмах або ті, які відбувають умовний термін покарання.

"Ця проблема вже постає для генерального штабу ЗС РФ – що робити з цими людьми, як з ними працювати. У 2024 році такого контингенту – вони називаються "спецконтингент" – було 15%, а зараз буде 30%", – сказав представник ГУР.

Загалом, як заявив він, у 2025 році Москва має намір залучити до лав окупаційної армії понад 340 тис. контрактників.

"Якщо говорити про плани – це 343 тис. військовослужбовців, йдеться саме про набір за контрактом. Але з досвіду 2024 року ми знаємо, що ці плани змінюються – в більшу сторону. Наприклад, минулого року була мета – набрати приблизно 375-380 тис., потім плани змінилися на 430 тис., а в результаті вони набрали 440 тис. військовослужбовців саме за контрактом. Тут необхідно розуміти, що майже 80% тих, кого набирають за контрактом, йдуть на поповнення бойових втрат", – пояснив Скібіцький.

Війна в Україні: новини

Скібіцький повідомляв, що у планах РФ на 2025 рік - захоплення всієї території Донецької і Луганської областей та утримання контролю над раніше окупованими територіями.

Він пояснив, що російське керівництво постійно коригує свої плани щодо війни, однак стратегічна мета залишається тією самою - це повна окупація або повний контроль над Україною.

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