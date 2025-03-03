Стратегічна мета РФ залишається тією ж: повний контроль України, каже Скібіцький.

У планах РФ на 2025 рік - захоплення всієї території Донецької і Луганської областей та утримання контролю над раніше окупованими територіями. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Він пояснив, що російське керівництво постійно коригує свої плани щодо війни, однак стратегічна мета залишається тією самою - це повна окупація або повний контроль над Україною.

За словами представника ГУР, повна окупація за дуже короткий час, як вони раніше планували, у них не вдалася, тому тепер вони прагнуть контролю над Україною, "щоб мати дуже потужного союзника насамперед".

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"У своїх документах вони вже зараз визначають, що керівництво в Україні і Україна загалом повинні бути нейтральними або проросійськими", - підкреслив Скібіцький.

Що ж до планів на 2025 рік, то на сьогодні основна мета, яку ставить Російська Федерація, – "це захоплення всієї території Донецької і Луганської областей, виконання завдань так званої "спеціальної воєнної операції" РФ, утримання контролю над тими територіями, які були захоплені".

"Але якщо говорити про сутнісні, глобальні плани Кремля, вони залишаються незмінними ще з часів розвалу Радянського союзу в 1992 році. Тому що взяти під контроль і мати безпосередній вплив на нашу державу – це була одна з основних цілей Кремля протягом багатьох років", - стверджує заступник начальника ГУР.

Також він пояснив, навіщо Росії потрібен повний контроль над Україною:

"Україна - це потужний оборонно-промисловий комплекс, індустрія, достатній людський ресурс слов'янського населення, яке має схожу мову та значні історичні надбання за весь цей період".

Крім того, ця велика територія, на думку Скібіцького, дозволяла б Російській Федерації створити так звану буферну зону на своїх кордонах із країнами НАТО.

Інші заяви ГУР щодо планів РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, у росіян є плани почати запускати одночасно приблизно 500 безпілотників по Україні. За словами представника ГУР Скібіцького, росіяни суттєво збільшили випуск БПЛА різних типів: якщо в 2023 - на початку 2024 року вони випускали "шахеди", то на сьогодні спектр безпілотних літальних апаратів "навіть не завжди можливо на пальцях однієї руки перерахувати".

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявляв, що росіянам потрібна пауза у війні, щоб пізніше "досягти своєї стратегічної мети". За його словами, на окупації Донбасу, Херсонської і Запорізької областей та утриманні контроля над Кримом вони не зупиняться, адже "їм потрібно набагато більше".

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