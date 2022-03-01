Саме з цього літака прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де загинули щонайменше 8 людей.

У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував Харків.

Про це повідомляє Суспільне Харків у своєму Телеграм.

За попередньою інформацією глави Адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник, літак впав у районі ринку Лоск, його збили.

Зазначається, що це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали.

Також повідомляється, що, за попередніми даними, в будинку загинули 8 людей, ще 8 травмовані.

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