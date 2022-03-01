Кількість жертв та постраждалих наразі невідома.

Внаслідок авіаудару у Харкові частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

"Близько 13:20 внаслідок авіаудару у Харкові по проспекту Новобаварський, 5 частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки.

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