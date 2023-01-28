На Херсонщині чоловік підірвався на міні, яку залишили російські окупанти.
Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, у селі Благодатне місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину.
"Як з'ясувалося, 48-річний чоловік підірвався на російській міні. З мінно-вибуховою травмою та чисельними уламковими пораненнями ніг постраждалого доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі чоловік знаходиться у стані середньої тяжкості, медики надають йому необхідну допомогу.
"Вкотре нагадуємо: не можна ходити у поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території ще не обстежили вибухотехніки. Російської вибухівки на Херсонщині ще дуже багато! Тож будьте уважні! Якщо помітили підозрілий предмет - відійдіть якнайдалі та зателефонуйте рятувальникам або у поліцію", - закликали в ОВА.
Ситуація з мінами в Україні
Після відступу з Херсону і частини області російські окупанти повністю замінували цю територію. Так, 7 грудня 2022 року у Херсонській області під час виконання завдання на каскаді мін підірвалась група поліцейських з Черкаської області.
Внаслідок підриву загинули: начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.
Ще четверо правоохоронців дістали поранень. Пізніше двоє з них померли.