Дитина доставлена в лікарню.

В Одеській області 15-річна дівчинка отримала поранення в результаті вибуху в її руках невідомого предмета.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області. "Поліцейські встановлюють обставини травмування 15-річної жительки міста Балта. Попередньо встановлено, що у постраждалої в руках зірвався невідомий предмет, який вона знайшла у власному будинку", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці пригоди працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції і Подільського районного управління поліції. Правова кваліфікація події буде надана після встановлення всіх її обставин.

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Дівчинку з осколковими пораненнями тіла госпіталізували до місцевої лікарні.

Вибухи в житлових будинках

У вересні 2022 року в Київській області в приватному будинку вибухнув газ. В результаті інциденту травми отримали дві жінки 1973 і 1994 року народження. Також травмувалася семимісячна дитина. Вибух був такої сили, що зруйнував дві стіни в будинку.

А 28 грудня стало відомо, що у столичній багатоповерхівці вибухнув газовий балончик. Було встановлено, що на кухні однієї з квартир на третьому поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика без подальшого загоряння.

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