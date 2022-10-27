За порушення "сухого закону" можуть оштрафувати на 10-30 тисяч рублів.

Окупаційна "влада" Запорізької області заборонила продавати міцний алкоголь російським військовим. Рішення запрацювало 26 жовтня.

Про це повідомляє місцеве видання INFORM.ZP.UA.

Зазначається, що для мешканців Енергодару реалізація алкоголю все ж дозволена, однак лише з 10:00 до 19:00.

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За недотримання торгові заклади можуть бути оштрафовані на 10-30 тисяч рублів.

За словами представника окупаційної "влади" Олександра Волги, ця міра прийнята відповідно до рішення адміністрації та військової комендатури на підставі федерального конституційного закону "Про військове становище".

Ситуація на Запоріжжі

З початку повномасштабного вторгнення РФ до України російські загарбники окупували близько 60% території Запорізької області. Зокрема, були захоплені Енергодар з ЗАЕС, Мелітополь, Токмак та інші населені пункти.

Підконтрольна територія України постійно зазнає масованих обстрілів.

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров переконаний, що Збройні сили України своїми ударами по окупантах готують область до звільнення від російських загарбників.

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